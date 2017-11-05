Украинские СМИ подозревают, что Аваков может сбежать из Украины

Украинские СМИ подозревают, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков может сбежать из страны. О том, что у министра Арсена Авакова есть паспорта различных стран мира, в том числе гражданство Панамы, сообщили украинские «Вести».

По данным СМИ, глава МВД Украины имеет и недвижимость за границей.

Стало известно, что Служба безопасности Украины уничтожила главную улику по делу Александра Авакова.

Аваков-младший подозревается в растрате государственных средств. Сам он считает, что дело в отношении него является политически ангажированным.

Украинские СМИ на этой неделе информировали об уголовном деле, возбужденном в отношении сына Арсена Авакова.

Стало известно, что Служба безопасности Украины уничтожила главную улику по делу Александра Авакова.