Украинские СМИ подозревают, что Аваков может сбежать из Украины
5 ноября 2017, 12:18 [ «Аргументы Недели» ]
Украинские СМИ подозревают, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков может сбежать из страны. О том, что у министра Арсена Авакова есть паспорта различных стран мира, в том числе гражданство Панамы, сообщили украинские «Вести».
По данным СМИ, глава МВД Украины имеет и недвижимость за границей.
Стало известно, что Служба безопасности Украины уничтожила главную улику по делу Александра Авакова.
Аваков-младший подозревается в растрате государственных средств. Сам он считает, что дело в отношении него является политически ангажированным.
Украинские СМИ на этой неделе информировали об уголовном деле, возбужденном в отношении сына Арсена Авакова.
Стало известно, что Служба безопасности Украины уничтожила главную улику по делу Александра Авакова.