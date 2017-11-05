Трамп и Абэ сыграли вместе в гольф в Японии
5 ноября 2017, 11:33 [ «Аргументы Недели» ]
Американский лидер Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ сыграли в гольф в загородном клубе "Касумигасэки" в префектуре Сайтама.
Об этом президент США сообщил на своей страничке в Twitter, где отметил, что сыграл партию сразу с двумя "удивительными людьми" – политиком Синдзо Абэ и гольфистом Хидэки Мацуямой.
Японский премьер после игры рассказал телеканалу NHK, что погода была очень хорошей. Абэ добавил, что ему удалось провести с Трампом "исключительный диалог", поскольку на поле для гольфа можно было расслабиться и вдоволь поговорить, в частности, обсудить важные вопросы.