В Шотландии министр по вопросам детства и раннего развития Марк Макдональд уволился из-за "неподобающего поведения". Ранее появились подозрения в совершении неоднозначных действий министра по отношению к женщинам.

По словам Макдональда, он считал свои действия забавными, пытался быть дружелюбным, но другим его поведение могло показаться неприятным и могли появиться предположения о его намерениях.

В своем заявлении на увольнение шотландский министр объяснил, что решил отказаться от поста после того, как "некоторые его действия, совершенные ранее, были восприняты как непозволительные", - передает телеканал Sky News. По мнению министра, благодаря такому его такому поступку, ни одна конкретная женщина или его семья не привлекут к себе неуместное внимание.