Россия готовит иск о незаконности изъятия дипсобственности в США

Посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов сообщил о том, что Россия готовит иск о незаконности изъятия российской дипсобственности в США.

По словам дипломата, в настоящее время ведётся работа с юристами. Как подчеркнул Антонов на ежегодной конференции Российско-американской ассоциации ученых в Чикаго, вопрос об изъятии собственности деликатный и требует времени. "Нам нужна победа", - цитирует Антонова РИА Новости.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Россия не будет затягивать с обращением в суд по поводу изъятия собственности дипломатической миссии в США.

Антонов отметил, что члены американского Конгресса не пожелали встречаться с ним для обсуждения ряда тем.