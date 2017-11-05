Германия планирует потратить 400 миллионов евро на спутники-шпионы
5 ноября 2017, 09:47 [ «Аргументы Недели» ]
Власти Германии могут потратить 400 миллионов евро на приобретение трех спутников-шпионов для оснащения Федеральной разведывательной службы.
Комитет Бундестага уже одобрил данную инициативу. Предполагается, что в течение месяца станет известно, какая компания займется выполнением этого заказа, передает издание, входящее в редакционную группу RND.
В материале подчеркивается, что немецкая разведка должна иметь возможность оперативно получать данные для подготовки ситуативных отчетов. Немецкие власти убеждены, что в сложившихся в мире обстоятельствах разведка не может зависеть от каких-либо третьих сторон.