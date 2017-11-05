Американский лидер Дональд Трамп не пожелал раскрыть тайну своего "свежего" внешнего вида.

На борту самолета, летевшего в Токио из штата Гавайи журналисты задали президенту США вопрос о его внешности. Представители СМИ хотели узнать, какие манипуляции Трамп производит, чтобы его лицо в 71 год выглядело таким молодым и гладким.

Как сообщает РИА "Новости", политик ушел от ответа, заявив, что если он перестанет выглядеть "свежо", пресса сама даст ему об этом знать.