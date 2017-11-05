Трамп заявил, что американцы – самые бесстрашные воины в мире

Американский лидер Дональд Трамп в воскресенье, 5 ноября, прибыл на американскую базу "Йокота" в Японии. В рамках своего выступления президент Соединенных Штатов Америки сделал важное заявление.

Политик подчеркнул, что американцы являются самыми бесстрашными воинами в мире, и ни диктаторам, ни нациям, ни режимам не следует недооценивать их решимость.

Перед началом речи Трампа командующий американскими ВС в Японии генерал-лейтенант Джерри Мартинес заявил, что президент прекрасно выглядит в своем костюме, однако ему чего-то определенно не хватает. После этого военный вручил главе страны куртку пилота, передает РИА "Новости".