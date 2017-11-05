Взрыв прогремел в лагере беженцев в Дейр-эз-Зоре, среди погибших есть дети

В лагере беженцев в сирийской провинции Дейр-эз-Зор прогремел мощный взрыв. Согласно последней информации, в результате происшествия, которое случилось в ночь на воскресенье, погибли люди.

Как уточняет информационное агентство SANA, точное количество жертв атаки в настоящий момент устанавливается, однако известно, что среди них большое количество детей и женщин.

В сообщении также говорится, что боевик группировки "Исламское государство", деятельность которой запрещена в России, осуществил в центре для беженцев взрыв заминированного автомобиля.