Дирижабль для полетов в космос создали в Японии

Трое энтузиастов из Страны восходящего солнца решили удивить весь мир полетом в открытый космос на дирижабле. По своему принципу действия их разработка напоминает дирижабль прошлых веков. NASA в преддверии Хэллоуина опубликовало «жуткие» космические звуки

Аппарат создан из композиционного материала, который придаст устройству прочность, надежность и жесткость. Особенно важно, что использование композиционного материала снизит сумму финансовых затрат, сообщает VistaNews.

Полёт в открытый космос запланирован на 2018 год. Сейчас дирижабль проходит испытания на прочность в аэродинамических трубах, капсулах с вакуумом и при пониженном до абсолютного нуля давлении. По расчётам учёных из Японии, пробыть в открытом космическом пространстве они смогут не более 3 дней.