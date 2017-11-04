Пчелы стоимостью миллион долларов погибли в США после ДТП

Перевозивший ульи с пчелами грузовик попал в аварию в Северной Калифорнии. После этого водитель был вынужден уничтожить разъяренных насекомых. Ущерб от их гибели составил один миллион долларов.

Когда на трассе образовался затор, водитель решил объехать пробку по обочине, однако не справился с управлением и фура перевернулась. И в итоге сотни ульев вывалились на землю.

Чтобы удержать пчел и не дать им разлететься, пчеловоду пришлось их убить. Для этого был выбран «максимально гуманный способ» — ульи залили мыльной водой.

Насекомых везли в Центральную Калифорнию для опыления миндальных деревьев, сообщает FoxNews.