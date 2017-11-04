Белый дом ответил на критичные высказывания Буша-старшего в адрес Трампа
4 ноября 2017, 21:26 [ «Аргументы Недели» ]
В Белом доме резко отреагировали на критичные заявления экс-президентов США Джорджа Буша-старшего и Джорджа Буша-младшего в адрес Дональда Трампа. Буш-старший назвал его "хвастуном".
Джордж Буш — младший в свою очередь заявил, что Трамп "просто не понимает, что значит быть президентом".
В заявлении Белого дома говорится, что "если один кандидат в президенты может разрушить политическую партию, это говорит о том наследии, которое на самом деле оставили после себя два предыдущих президента, представлявших ее". Отмечается, что наследие Буша "начинается с войны в Ираке, одной из величайших внешнеполитических ошибок в американской истории".
Откровения бывших президентов о Дональде Трампе можно прочесть в книге Марка Апдегроува "Последние республиканцы", которую начнут продавать 14 ноября.