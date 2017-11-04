В США мужчина забаррикадировался в магазине и устроил перестрелку с полицией

В американском городе Биллингс, штат Монтана, мужчина забаррикадировался в одном из магазинов и открыл огонь по прибывшей на место полиции. Ночью он въехал в здание магазина на своем автомобиле.

Полицейские оцепили здание магазина и большую территорию вокруг него. Они также продолжают вести с ним переговоры. Об этом сообщает местный телеканал KTVQ. Сообщается, что подозреваемый якобы пытался похитить огнестрельное оружие из магазина.

Кроме того, утром в этом районе раздался взрыв. Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники. Сведений о пострадавших пока нет.

Вчера в одном из кафе в центре Москвы мужчина открыл стрельбу из травматического оружия. Согласно последней информации, в результате происшествия двое пострадавших были экстренно госпитализированы.