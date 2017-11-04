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Буш-старший считает Трампа «хвастуном»

4 ноября 2017, 20:04 [ «Аргументы Недели» ]

Буш-старший считает Трампа «хвастуном»
globallookpress.com

Джордж Буш-старший, 41-й президент США, в книге историка Марка Апдегроува назвал действующего президента США Дональда Трампа «хвастуном». Трамп пошел на выборы, чтобы удовлетворить свое эго, отметил он.

«Я знаю о нем не так много, но знаю, что он хвастун. И я не был бы очень рад, если он станет лидером», — сказал Буш-старший в мае 2016 года.

Как сообщает CNN, откровения бывшего президента о нынешнем главе США появились в книге Марка Апдегроува «Последние республиканцы», которая поступит в продажу 14 ноября.

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Красный Крест признал кражу 5 млн долларов из средств на борьбу с Эболой

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«Хорошо будет жить тому, у кого под рукой останется труба!»

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«Газпром» завершил строительство российской части «Турецкого потока»

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Музыканты Scorpions подняли российские флаги на концерте в Санкт-Петербурге

Музыканты Scorpions подняли российские флаги на концерте в Санкт-Петербурге

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