Буш-старший считает Трампа «хвастуном»

Джордж Буш-старший, 41-й президент США, в книге историка Марка Апдегроува назвал действующего президента США Дональда Трампа «хвастуном». Трамп пошел на выборы, чтобы удовлетворить свое эго, отметил он.

«Я знаю о нем не так много, но знаю, что он хвастун. И я не был бы очень рад, если он станет лидером», — сказал Буш-старший в мае 2016 года.

Как сообщает CNN, откровения бывшего президента о нынешнем главе США появились в книге Марка Апдегроува «Последние республиканцы», которая поступит в продажу 14 ноября.