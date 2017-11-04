Премьер-министр Ливана подал в отставку из соображений безопасности

Подавший в отставку премьер Ливана Саад Харири заявил, что на него готовилось покушение и обвинил Иран в попытках разрушить арабский регион. Харири был назначен премьером Ливана 3 ноября 2016 года.

В своем заявлении Харири отметил, что атмосфера в Ливане подобна ситуации до убийства Рафика аль-Харири (ливанский миллиардер и экс-премьер страны).

"Я заметил, что нечто тайно готовилось для покушения на мою жизнь", — заявил Харири в выступлении, которое транслировал саудовский телеканал.

Харири обрушился с критикой на шиитское движение "Хезболла" и обвинил Иран в попытках "разрушить арабский мир".