В окружении Порошенко задумались над полным отказом от Донбасса

В окружении президента Украины Петра Порошенко в настоящее время обсуждают идею полного отказа от Донбасса. Об этом заявил политолог Кость Бондаренко.

Эксперт, выступая в эфире UkrLife, сообщил, что многие люди из команды главы государства при неформальном общении высказывают сомнения в целесообразности дальнейшей борьбы за Донбасс. По мнению представителей окружения Порошенко, потеря Донбасса была бы выгодна в электоральном плане, поскольку жители востока Украины голосуют на выборах за оппозицию.

Ранее в субботу «Аргументы недели» писали, что ситуация в Донбассе станет предметом обсуждения на встрече спецпредставителя Госдепа Курта Волкера и советника президента РФ Владислава Суркова. Переговоры состоятся 13 ноября в Белграде.