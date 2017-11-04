Волкер назвал тему новых переговоров с Сурковым

Спецпредставитель американского Госдепа по Украине Курт Волкер рассказал, какие вопросы он намерен обсудить с Владиславом Сурковым в ходе новой встречи.

По словам Волкера, которого процитировало РИА Новости , переговоры с помощником президента РФ состоятся 13 ноября в Белграде. Главной темой встречи должно стать введение миротворцев в зону вооруженного конфликта в Донбассе. Российскую инициативу, касающуюся отправки на восток Украины контингента ООН, американский дипломат назвал интересной.

Ранее Курт Волкер заявил, что администрация Соединенных Штатов активно изучает возможность поставок Украине летального оружия.