Волкер назвал тему новых переговоров с Сурковым
4 ноября 2017, 10:51 [ «Аргументы Недели» ]
Спецпредставитель американского Госдепа по Украине Курт Волкер рассказал, какие вопросы он намерен обсудить с Владиславом Сурковым в ходе новой встречи.По словам Волкера, которого процитировало РИА Новости, переговоры с помощником президента РФ состоятся 13 ноября в Белграде. Главной темой встречи должно стать введение миротворцев в зону вооруженного конфликта в Донбассе. Российскую инициативу, касающуюся отправки на восток Украины контингента ООН, американский дипломат назвал интересной.
Ранее Курт Волкер заявил, что администрация Соединенных Штатов активно изучает возможность поставок Украине летального оружия.