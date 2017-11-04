Власти США рассекретили документы об убийце Джона Кеннеди

В Соединенных Штатах опубликовали новые документы об убийстве Джона Кеннеди.

Достоянием общественности на этот раз стали 676 ранее секретных материалов, большинство из них были подготовлены Центральным разведывательном управлением. Часть документов посвящена убийце 35-го президента США – Ли Харви Освальду.

В меморандуме ЦРУ, датированном 1975 годом, говорится о том, что Освальд не сотрудничал с управлением. Также ведомство не нашло никаких доказательств того, что преступник был каким-то образом связан с другими американскими спецслужбами, отмечает РИА Новости

Публикация документов об убийстве Джона Кеннеди началась в США в конце октября. Президент страны Дональд Трамп пообещал рассекретить все архивные материалы на эту тему.