СМИ узнали настоящую причину отставки британского министра обороны

Британские СМИ представили свою версию увольнения министра обороны страны.

Согласно официальной информации, Майкл Фэллон ушел в отставку из-за того, что был уличен в неподобающем поведении в отношении женщин. В домогательствах, имевших место 15 лет назад, Фэллона обвинила журналистка Джулия Хартли-Брюер.

The Telegraph узнала, что настоящей причиной ухода министра с его поста стали не его взаимоотношения со слабым полом, а интриги в правительстве. Согласно информации, которая оказалась в распоряжении газеты, Майкл Фэллон добивался увольнения лидера Палаты общин Андреи Ледсом. Не желавшая покидать свою должность Ледсом пожаловалась премьер-министру Терезе Мэй, что Фэллон приставал к ней. После этого глава Минобороны вынужден был подать в отставку.