Коалиция США отреагировала на упреки России в незнании географии

Действующая в Сирии антитеррористическая коалиция во главе с Соединенными Штатами отреагировала на заявление российской стороны о том, что американские военные плохо знают географию.

Некоторое время назад представитель коалиции Джеймс Джеррард объявил, что жители Дейр-эз-Зора массово бегут от сирийской армии «на север», в Меядин. В Минобороны РФ, комментируя данное высказывание, отметили, что Джеррард ошибся – на самом деле Меядин находится к югу от Дейр-эз-Зора.

Как сообщает РИА Новости, вслед за этим коалиция опубликовала заявление, в котором первоначально озвученные данные были скорректированы. В заявлении говорится, что мирные жители бегут от сирийской армии как на север, так и на юг.