Робокоп для идеального секса

Идеального полового партнера в массовое производство запустят уже в 2020 году, причем секс-совершенством он станет для любого пользователя, так как может обучаться, так сказать, не отрываясь от производства.

А пока японские ученые объявили, что создали нового андроида с искусственным интеллектом, который способен принимать облик мужчины или женщины, и заниматься сексом с любым полом. В базовых настройках робот умеет целоваться обнимать мужчину, или девушку, а в процессе развития учится заниматься оральным сексом. Тело робота сделано из специальной оболочки, которая по ощущениям практически идентична человеческой коже. Разработчики уверяют, что секс-робокоп даже умеет потеть. Ну а знание принципов массажа будет приятным бонусом для любого пользователя. Подстроить крайне дорогую игрушку под себя – обучить разным постельным приемам, откорректировать размеры половых органов – можно всего лишь за месяц.

Вот только не понятно, входит ли в обучающую программу после постельных утех традиционная русская забава - «А поговорить?..»