Марию Шарапову заподозрили в причастности к мошенничеству

В Индии российскую теннисистку Марию Шарапову заподозрили в причастности к мошенническим действиям.

В иске, поданном в суд города Гургаон клиентами компании Homestead, говорится о том, что Шарапова рекламировала данного недобросовестного застройщика. Щиты, на которых была изображена россиянка, обещали, что в новом жилом комплексе, возведенном Homestead, расположится теннисная школа и еще ряд объектов, связанных со спортом.

Деньги в проект инвестировали порядка 1 500 человек, однако реализован он не был, пишет газета Times of India. В иске Мария Шарапова, активно сотрудничавшая с Homestead, названа «частью преступного сговора». Представители спортсменки данные обвинения пока никак не прокомментировали.