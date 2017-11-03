Украинский военный пообещал наказать Крым за присоединение к России

Жители Крыма понесут ответственность за то, что решили воссоединиться с Россией. Об этом заявил командир батальона «Донбасс», который входит в состав украинских Вооруженных сил.

Слова Вячеслава Власенко привело издание «Апостроф». В беседе с журналистами военный отметил: «крымчан надо довести до такого состояния, чтобы попросили Украину забрать их обратно». После этого жителей полуострова следует наказать за референдум 2014 года, считает Власенко.

Ранее «Аргументы недели» писали, что Киев внес в ООН резолюцию, посвященную ситуации с соблюдением прав человека в Крыму. Данный документ содержит ряд требований к России.