Канада ввела санкции против тридцати россиян

Власти Канады ввели санкции в отношении тридцати российских граждан.

Соответствующую информацию со ссылкой на канадский МИД распространил ТАСС. Фамилии россиян, попавших в санкционный список Оттавы, в сообщении агентства не приводятся.

Отмечается, что ограничительные меры применены в связи с недавно одобренным канадским аналогом «закона Магнитского». В данном документе прописана возможность введения санкций против лиц, заподозренных в нарушении прав человека в России.

В МИД РФ, комментируя принятие нормативного акта, назвали это решение враждебным шагом по отношению к Москве. В ведомстве пообещали, что Россия предпримет встречные действия.