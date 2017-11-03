Канада ввела санкции против тридцати россиян
3 ноября 2017, 19:08 [ «Аргументы Недели» ]
Власти Канады ввели санкции в отношении тридцати российских граждан.
Соответствующую информацию со ссылкой на канадский МИД распространил ТАСС. Фамилии россиян, попавших в санкционный список Оттавы, в сообщении агентства не приводятся.Отмечается, что ограничительные меры применены в связи с недавно одобренным канадским аналогом «закона Магнитского». В данном документе прописана возможность введения санкций против лиц, заподозренных в нарушении прав человека в России.
В МИД РФ, комментируя принятие нормативного акта, назвали это решение враждебным шагом по отношению к Москве. В ведомстве пообещали, что Россия предпримет встречные действия.