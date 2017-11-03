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Канада ввела санкции против тридцати россиян

3 ноября 2017, 19:08 [ «Аргументы Недели» ]

Канада ввела санкции против тридцати россиян
фото: pixabay.com

Власти Канады ввели санкции в отношении тридцати российских граждан.

Соответствующую информацию со ссылкой на канадский МИД распространил ТАСС. Фамилии россиян, попавших в санкционный список Оттавы, в сообщении агентства не приводятся.

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В МИД РФ, комментируя принятие нормативного акта, назвали это решение враждебным шагом по отношению к Москве. В ведомстве пообещали, что Россия предпримет встречные действия.

 

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Канада ввела санкции против тридцати россиян

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Яна Рудковская душевно поздравила мужа с первым серьезным юбилеем

Олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко 3 ноября исполнилось 35 лет. Его супруга Яна Рудковская выложила в Инстаграме видеозапись их с Плющенко венчания и написала поздравление с признанием в любви.

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Ученый назвал возможный срок установления контакта с инопланетянами

Ученый назвал возможный срок установления контакта с инопланетянами

Люди установят контакт с представителями внеземных цивилизаций в течение ближайших 10-20 лет. Такое заявление сделал Дуглас Вакоч, глава организации METI, которая отправляет радиосигналы в дальний космос.

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Дипломаты в Турции выполняют поручение СКР в отношении 15-летней россиянки

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Греция у российских туристов в приоритете

Греция у российских туристов в приоритете

Никакие потрясения и экономические трудности не способны разбить любовь россиян к Греции. Крит, Халкидики, Родос, Закинф, Кос и Пелопоннес - вот полюбившиеся туристические традиции. К ним в этом году добавились Тасос, Кавалу и Кикладские острова.

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Прекращено действие Соглашения России и Украины в области телевидения

Прекращено действие Соглашения России и Украины в области телевидения

Министерство иностранных дел РФ заявило о прекращении действия соглашения с Украиной о сотрудничестве в сфере телевидения и радиовещания, подписанного в Москве 23 октября 2000 года.

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Концерты проекта "Музыка в метро" пройдут на трех станциях МЦК 4 ноября

Концерты проекта "Музыка в метро" пройдут на трех станциях МЦК 4 ноября

Участники проекта "Музыка в метро" выступят на трех станциях Московского центрального кольца 4 ноября. Об этом сообщается в официальном канале МЦК в Telegram

//Культура

Революционный концерт Маэстро Башмета и «Оркестра будущего»

Революционный концерт Маэстро Башмета и «Оркестра будущего»

В Москве, в Концертном зале им. П.И. Чайковского, 7 ноября состоится уникальный концерт «звездного» состава Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением основателя и художественного руководителя коллектива, Маэстро Юрия Башмета.

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Петр Шкуматов раскритиковал парковки для машин сотрудников "Газпрома"

Петр Шкуматов раскритиковал парковки для машин сотрудников "Газпрома"

Координатор организации "Синие ведерки" описал парковку около офиса "Газпрома". По его словам, около центрального офиса компании-монополиста парковок фактически нет. Есть немного платных мест.

//Происшествия

В Москве загорелось одно из зданий Пушкинского музея

В Москве загорелось одно из зданий Пушкинского музея

Одно из зданий Пушкинского музея в центре Москвы загорелось сегодня днем. Соответствующую информацию СМИ предоставили источники в МЧС. Возгорание произошло в Музее личных коллекций Пушкинского музея.

//Общество

Кадыров признался в отсутствии интереса к новым и старым iPhone

Кадыров признался в отсутствии интереса к новым и старым iPhone

Рамзан Кадыров опроверг ранее появившиеся в интернете сообщения о том, что он уже приобрел iPhone X. Соответствующий пост глава Чеченской республики разместил сегодня в своем Telegram-канале.

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В ЛДПР предложили перенести празднование дня России

В ЛДПР предложили перенести празднование дня России

В ЛДПР предложили перенести празднование Дня России с 12 июня на 21 сентября. С соответствующей инициативой выступили сегодня депутаты Алексей Диденко, Михаил Дегтярев, а также Борис Чернышов.

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