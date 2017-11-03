«Антонов» выполнит обязательства по оценке состояния Ан−124−100 в России

Украинское предприятие «Антонов» пообещало выполнить работы по оценке технического состояния самолёта Ан−124−100 «Руслан», принадлежащего российской авиакомпании «Волга−Днепр» в рамках своих обязательств.

В компании подчеркнули, что работы будут выполнены в соответствии с украинским законодательством.

Российская компания «Волга−Днепр» не входит в санкционный список Украины.

В заявлении ГП «Антонов» обращается внимание, что самолёт Ан−124−100 «Руслан» имеет свидетельство о регистрации гражданского воздушного судна и может использоваться только с целью обеспечения потребностей граждан и экономики, - передаёт RT. ГП «Антонов» как разработчик авиационной техники действует согласно действующему законодательства Украины и международным авиационным правилам.

В концерне подчеркнули, что с 2016 года полностью прекращено сотрудничество между ГП «Антонов» и ООО «Авиакомпания «Волга−Днепр» в направлении предоставления услуг по воздушным перевозкам крупногабаритных и нестандартных грузов.

Газета «Коммерсантъ» ранее сообщила о закрытых переговорах России и Украины о возобновлении сотрудничества по продлению лётной годности самолётов «Руслан».