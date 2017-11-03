Трамп пообещал наказать ИГ за теракт в Нью-Йорке

Дональд Трамп заявил, что боевики запрещенной в Российской Федерации экстремистской организации ИГ дорого заплатят за теракт в Нью-Йорке. Соответствующую запись президент Соединенных Штатов оставил сегодня в своем микроблоге в Twitter.

Согласно информации, которую сообщил Трамп, американские военные за последние 2 дня значительно увеличили интенсивность авиационных ударов по территориям на Ближнем Востоке, которые контролирует группировка. По словам главы Белого дома, террористы «заплатят большую цену» за нападение в Нью-Йорке.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в минувший вторник. В Манхэттене грузовик, которым управлял террорист, совершил наезд на велосипедистов и пешеходов.