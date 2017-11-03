Прекращено действие Соглашения России и Украины в области телевидения

Министерство иностранных дел РФ заявило о прекращении действия соглашения с Украиной о сотрудничестве в сфере телевидения и радиовещания. Сообщение сегодня опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"21 октября 2017 года прекращено действие Соглашения между правительством России и кабинетом министров Украины о сотрудничестве в области телевидения и радиовещания, подписанного в Москве 23 октября 2000 года", — указано в документе.

Украинские власти в ноябре прошлого года расторгли соглашения с российским правительством о сотрудничестве в области телевидения, радиовещания и информации.