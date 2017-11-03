В ДНР ответили на слова Порошенко о возможном возвращении артиллерии в Донбасс
3 ноября 2017, 16:08 [ «Аргументы Недели» ]
Слова Петра Порошенко о том, что украинская артиллерия может вернуться в Донбасс, заставляют власти Донецкой народной республики задуматься о безопасности своих границ. Об этом заявил председатель парламента ДНР Денис Пушилин.
В разговоре с RT Пушилин отметил, что ранее украинская сторона была замечена в саботаже выполнения Минских соглашений. Теперь к этому прибавилась воинственная риторика президента Порошенко. В ДНР опасаются, что далее может последовать очередное обострение вооруженного конфликта.
Ранее в пятницу «Аргументы недели» писали, что Порошенко не исключил возвращения украинских ракетных войск и артиллерии на восток страны. С таким заявлением глава государства выступил в ходе посещения воинской части в Киевской области.