Слова Петра Порошенко о том, что украинская артиллерия может вернуться в Донбасс, заставляют власти Донецкой народной республики задуматься о безопасности своих границ. Об этом заявил председатель парламента ДНР Денис Пушилин.

В разговоре с RT Пушилин отметил, что ранее украинская сторона была замечена в саботаже выполнения Минских соглашений. Теперь к этому прибавилась воинственная риторика президента Порошенко. В ДНР опасаются, что далее может последовать очередное обострение вооруженного конфликта.

Ранее в пятницу «Аргументы недели» писали, что Порошенко не исключил возвращения украинских ракетных войск и артиллерии на восток страны. С таким заявлением глава государства выступил в ходе посещения воинской части в Киевской области.