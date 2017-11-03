Порошенко не исключил, что украинские ракетные войска вернутся в Донбасс

Президент Украины Пётр Порошенко в День ракетных войск и артиллерии, который в стране отмечают 3 ноября, не исключил, что ракетные войска и артиллерия вернутся в Донбасс.

Порошенко сегодня посетил воинскую часть в Киевской области. Он призвал украинских ракетчиков к готовности в любой момент в случае необходимости вернуться на линию разграничения в Донбассе.

Украинский президент призвал военных "оттачивать мастерство, быстрое реагирование и передвижение, развёртывание артиллерийских и ракетных систем". Порошенко подчеркнул, что ракетные войска отвели от линии разграничения. "Но вы должны быть готовы вернуться туда в любой момент и вступить в бой, если это будет продиктовано необходимостью обороны", — передаёт слова президента Украины телеканал "112 Украина".