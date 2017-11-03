В порт грузинского города Батуми зашли корабли НАТО
3 ноября 2017, 12:14 [ «Аргументы Недели» ]
В пятницу, 3 ноября, в порт грузинского Батуми зашел корабль НАТО с флагом Турции, а также румынский фрегат под названием Regele Ferdinand.
В городе ожидают прибытия еще двух судов Североатлантического альянса. Как уточнили в Министерстве внутренних дел Грузии, руководить делегацией в стране будет заместитель командующего объединенными морскими силами НАТО, вице-адмирал Эрви Брежон.
Согласно информации РИА "Новости", в Батуми корабли принимает глава грузинского МВД Георгий Мгебришвили, а также представители посольства Болгарии в Грузии.