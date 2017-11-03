Армия Сирии освободила Дейр-эз-Зор
3 ноября 2017, 11:26 [ «Аргументы Недели» ]
В пятницу, 3 ноября, сирийский военный источник сообщил, что армия САР и союзные силы смогли полностью восстановить контроль над Дейр-эз-Зором.
Подчеркивается, что военнослужащим удалось ликвидировать в городе последний оплот террористической организации "Исламское государство", деятельность которой запрещена в России, передает РИА "Новости".
Напомним, в минувший четверг, ожесточенные бои армии Сирии и членов группировки проходили в районах Аль-Рашидия, Аль-Арди, а также в некоторых кварталах, где боевики оказывали сопротивление войскам.