Минобороны РФ сообщило о незаконно развернутой американской военной базе в сирийском Эт-Танфе. В Российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии отметили, что из-за действий США десятки тысяч сирийских беженцев не могут попасть в расположенный рядом палаточный лагерь "Эр-Рукбан" и получить гуманитарную помощь.

По данным Минобороны, США недавно развернули рядом с Эр-Рукбаном новый лагерь, в который съезжаются боевики из Восточного Каламуна, района Умм Эль-Карьятейн и Сирийской пустыни. Из них формируют очередную "умеренную оппозицию" — "Национальную сирийскую армию", ядром которой стали группировки "Джейш Асуад Аш-Шаркия", "Куват Шахид Ахмад Абду" и "Лива Шухада Аль-Карьятейн", - сообщает РИА Новости. В Центре по примирению рассказали, что американские советники торгуются с командирами боевиков, определяя стоимость найма.

В минувшее воскресенье между боевиками разных группировок произошли столкновения . В результате погибли 13 беженцев. Более 20 сирийцев, в том числе дети, ранее. Американские воееные не оказывала сирийцам медпомощь. Пострадавшие беженцы могут погибнуть. В Эт-Танфе в настоящее время сложилась острая гуманитарная ситуация. А американские военные "под угрозой уничтожения" запретили сирийцам приближаться к базе на расстояние ближе 55 километров.

Российские специалисты подчеркнули, что США грубо нарушают гуманитарное право. Действия Вашингтона можно расценить как военное преступление.

Сенатор Франц Клинцевич заявил, что Россия внесет на рассмотрение Совбеза ООН вопрос о гуманитарной ситуации в районе Эт-Танфа.