Трамп назвал темы, которые хочет обсудить с Путиным на саммите АТЭС

Президент РФ Дональд Трамп надеется на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите АТЭС во Вьетнаме. Глава Белого дома объяснил, что хотел бы встретить во время визита в Азиатско-Тихоокеанский регион с российским лидером.

По словам Трампа, Путин очень важен, потому что Россия может помочь США с КНДР и Сирией. Еще американский президент хотел бы обсудить с российским коллегой Украину.

О своих планах Трамп рассказал накануне в интервью телеканалу Fox News, - передает ТАСС.

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества будет проходить во Вьетнаме.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что график двусторонних встреч Владимира Путина на саммите АТЭС составляется. На данные момент ни о каких его встречах не объявлено.