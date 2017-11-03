Американский лидер Дональд Трамп в пятницу, 3 ноября, высказался о расследовании его "сговора" с РФ.

По словам президента США, данные действия позорят его страну и плохо влияют на ситуацию. Данное заявление Трамп сделал в ходе интервью Хауи Карру, отвечая на вопрос о фейковой рекламе в социальных сетях, которая якобы была размещена российской стороной.

Как уточняет РИА "Новости", глава Штатов подчеркнул, что не состоит в сговоре с РФ и добавил, что телеканалы CNN и NBC – ужасные.