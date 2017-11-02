По требованию суда рассекречены новые документы ЦРУ

Громким скандалом закончился судебный процесс над американскими психологами, работавшими с ЦРУ по контракту. В ходе судебных слушаний было оглашено более четырёх тысяч страниц документов под грифом «Секретно». В них рассказывается о садистских допросах в тайных тюрьмах спецслужб.



Послушайте, что ответил Дональд Трамп на критику представителей ОБСЕ и ООН, призвавших прекратить пытки при допросах террористов. «На Ближнем Востоке люди отрубают головы христианам. Поэтому я верну не только пытки водой, но и вещи куда жёстче!», – пообещал президент США.



На недавнем судебном процессе над психологами-садистами из ЦРУ выплыли и другие шокирующие подробности. Так, Джон Брюс Йессен вместе со своим коллегой Джеймсом Митчеллом написал «руководство по технике интенсивного допроса». В нём к узникам предлагалось применять такие меры воздействия, как голодание, лишение света, нескончаемая громкая музыка, многочасовые приковывания наручниками в неудобной позе, лишение сна, обливание ледяной водой и имитация утопления. Целью этих издевательств было воспитание в заключённом «выученной беспомощности». В тайной тюрьме ЦРУ – в Таиланде – Йессен и Митчелл организовывали допросы граждан Саудовской Аравии, которых подозревали в связях с «АльКаидой». На протяжении многих дней заключённых держали в камере, где они не могли ни встать, ни сесть. Их приковывали к стене и подвергали «имитации утопления».



Как пишет пресса, в ходе своей контрактной работы на ЦРУ психологи-садисты заработали более 80 миллионов долларов на двоих.



Подробности читайте в свежем номере "Аргументов недели".



