Немцы готовятся к войне с Россией

Тема ведения боевых действий против России стала очень популярна на Западе. В немецком бундесфере разработан документ, предназначенный для депутатов бундестага, называется «Как будет происходить наземное сражение будущего?».



В документе авторы пытаются показать, чем и как должна быть оснащена германская армия для успешного противостояния потенциальному противнику в будущем. Противника прямо не называют, но догадаться, кто бы это мог быть, – несложно.



По сценарию война начинается с «медиакампании дезинформации со стороны противника». Ну и операциями войск спецназа. Поэтому сразу очень хочется поинтересоваться у немцев – вам предыдущих войн с русскими было мало?



В целом, изучая действия ВС РФ в последних военных операциях и кампаниях, в бундесвере пришли к похожим с американцами выводам. Немцы считают, что влияние западной авиации в вероятном конфликте высокой интенсивности с этой самой неназванной супердержавой будет сведено к минимуму. Она потеряет свою роль из-за крайне высокой эффективности ПВО противника и его авиации. Даже борьба за подавление ПВО бессмысленна, как и за господство в воздухе, без которого американцы и НАТО вообще не начинали ничего ни в одном из конфликтов.



В итоге авторы заключают, что бундесверу нечего противопоставить противнику в подобной войне – сам он так воевать не в состоянии. В Германии вообще по отношению к военным имеется своеобразный «геноцид» со стороны «зелёных» в бундестаге.



Так что если забыть про то, что германское руководство портит отношения с Москвой в угоду Вашингтону и рассуждает о «сдерживании российской агрессии», то немецких военных следовало бы даже пожалеть. Даже пожелать им расстаться с дурацкими мыслями о том, что война с Россией закончится как-то иначе, кроме полного поражения. Как обычно.



Подробности читайте в свежем номере "Аргументов недели".



