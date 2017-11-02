Экс-глава Генштаба ВСУ рассказал, какое будущее готовили Крыму на Майдане

Бывший начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Юрий Ильин признался, что готовил "Евромайдан" в 2014 году Крыму В протоколе опроса экс-начальника украинского Генштаба ВСУ говорится, что украинские власти три года назад готовили силовое подавление недовольства в Крыму.

Ильин говорит, что зимой 2014 года события в Киеве вызывали недовольство у жителей Крыма, а киевские власти не хотели решать этот вопрос диалогом. У Киева был другой план – "утопить Крым в крови", - сообщают "Известия".

Протокол опроса Юрия Ильина опубликовал в Facebook адвоката Виктора Януковича Максим Герасько. Теперешний мэр Киева Виталий Кличко грозил что с полуостровом "«поступят жестче, чем с украинской столицей". Лидер партии "Свобода" Олег Тягнибок говорил, что сломает крымчан, как веник, и жители полуострова "умоются кровью".

В марте 2014 года Крым вошел в состав РФ по результатам референдума.