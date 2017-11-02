Сотрудник Интерпола в Киеве задержан по делу о похищении человека

Сотрудник украинского бюро Интерпола и Европола подозревается в похищении человека в составе возглавленной им самим преступной группы, сообщила прокуратура Киева на своей странице в фейсбуке.

Сотрудник Укрбюро с сообщником в марте 2017 года похитили жителя Киева, заковали его в наручники и избили, после чего на авто потерпевшего вывезли его в лес, где заставили отдать 85 тыс. грн. "Еще 24 тыс. грн преступники сняли с банковских карточек потерпевшего, после чего скрылись с места совершения преступления", - говорится в сообщении.

Подозреваемые признали свою вину. Печерский райсуд Киева одному из них избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.