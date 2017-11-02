В египетской пирамиде Хеопса ученые обнаружили до этого неизвестную потайную комнату. Длина помещения составляет не менее 30 метров. Оно находится над Большой галереей, представляющей собой узкий наклонный коридор.

Зона пустоты может быть как цельным коридором, идущим параллельно земле, вверх или вниз, так и анфиладой комнат.

"Это первая находка подобного рода в пирамиде Хеопса со средних веков, когда она была вскрыта калифом Аль-Мамуном в IX веке", — заявил Мехди Таюби (Mehdi Tayoubi) из института HIP в Париже (Франция), передает РИА Новости.

Открытие было сделано благодаря исследованию пирамиды при помощи космических лучей: ученые использовали методику мюонной радиографии, которая позволяет визуализировать пустоты в пирамиде, не проникая в нее, сообщает журнал Nature.

Ранее сообщалось, что неподалеку от пирамиды Хеопса обнаружены странные объекты, напоминающие гигантские письмена пришельцев.