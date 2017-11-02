Резолюцией по Крыму Украина пытается привлечь к себе внимание Европы. Политолог Николай Филиппов высказал мнение, что украинская делегация внесла в секретариат Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН обновленный проект резолюции по Крыму, чтобы в очередной раз привлечь к себе внимание Запада.

По словам Филиппова, «это провокационно-идеологическая работа в этом направлении». Согласно «украинскому мифу», который поддерживает ряд европейских стран, в Крыму установлен жуткий режим.

В интервью изданию «Аргументы недели-Крым» рассказал, что известный одиозный доклад был составлен без посещения республики, «по слухам».

Николай Филиппов считает, что на Украине с ближайшее время истечет срок моратория на продажу сельскохозяйственных угодий. «И в одно утро украинцы могут обнаружить, что их земли уже не принадлежат стране. Украина, так сказать, уходит с молотка», – цитирует политолога издание.

По словам Филиппова, все меньше стран заинтересованы в «безвозмездной помощи» Украине. Подобными резолюциями, Киев пытается оправдать свою несостоятельность, «вымолить отсрочки и какую-нибудь материальную помощь».