ДНР собирается запустить железнодорожное сообщение с Россией

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики планируют запустить железнодорожное сообщение с Российской Федерацией, но в настоящий момент существуют некоторые проблемы.

Глава ДНР Александр Захарченко в ходе онлайн-конференции пообещал с проблемами бороться, передает РИА Новости. Что конкретно имеется ввиду, он не пояснил.

Ранее глава Донецкой народной республики Александр Захарченко назвал условия вхождения ДНР в состав Украины. По его словам, Киев вернет Донбасс, если только военные Незалежной убьют около полутора миллионов человек