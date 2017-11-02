Между РФ и Саудовской Аравией может быть открыто прямое авиасообщение

В скором времени между Россией и Саудовской Аравией может быть открыто прямое авиасообщение.

Согласно последней информации, в настоящий момент между странами ведутся переговоры на данную тему. Как сообщает заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, открытие прямого авиасообщения между Россией и Саудовской Аравией может быть произведено уже в будущем году.

Решение будет принято после анализа возможности заполнения рейсов, передает в четверг, 2 ноября, ТАСС.