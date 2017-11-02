В джунглях Бразилии нашли американскую семью, спасшуюся от пиратов

В джунглях Бразилии нашли семью из США, которая пропала без вести 29 октября, после того, как пираты атаковали их судно в районе дельты реки Амазонка. Налетчики похитили вещи пассажиров, а самим туристам удалось скрыться.

По данным МВД, супружеская пара и два ребенка 3 и 7 лет были обнаружены в среду, 1 ноября, рыбаком из деревни в штате Пара. Сейчас все члены семьи находятся в безопасности, бразильские правоохранители отметили, что семья невредима за исключением царапин и укусов насекомых, сообщает Associated Press.