КНДР создает модификацию ракеты, которая сможет достичь побережья США

В Северной Корее специалисты активно работают над созданием модификации баллистической ракеты "Хвасон-14".

Предполагается, что после доработки она сможет достичь побережья Соединенных Штатов Америки. Источник в американском правительстве подчеркнул, что ракета, вероятно, будет полностью завершена и готова к пуску уже через шесть месяцев.

Как уточняет сегодня телеканал CNN, эксперты сейчас занимаются усовершенствованием пусковых установок, ядерного топлива ракеты, а также настраивают системы наведения и управления. Вероятно, Вашингтон будет вынужден разработать или скорректировать варианты военного реагирования.