КНДР создает модификацию ракеты, которая сможет достичь побережья США
2 ноября 2017, 08:37 [ «Аргументы Недели» ]
В Северной Корее специалисты активно работают над созданием модификации баллистической ракеты "Хвасон-14".
Предполагается, что после доработки она сможет достичь побережья Соединенных Штатов Америки. Источник в американском правительстве подчеркнул, что ракета, вероятно, будет полностью завершена и готова к пуску уже через шесть месяцев.
Как уточняет сегодня телеканал CNN, эксперты сейчас занимаются усовершенствованием пусковых установок, ядерного топлива ракеты, а также настраивают системы наведения и управления. Вероятно, Вашингтон будет вынужден разработать или скорректировать варианты военного реагирования.