Ребенок с двумя головами появился на свет в Индии

В Индии на свет появились сиамские близнецы с общим туловищем и конечностями, но двумя головами.

Врачи были изумлены, увидев, что у малышей собственные легкие и сердце, однако одна на двоих печень. Согласно последней информации издания Indian Express, сиамские близнецы весом 3,7 килограмма родились в индийском штате Амбайогай.

У младенцев были серьезные проблемы с дыханием. Врачи сразу предупредили родителей, что детей практически невозможно будет разделить без ущерба для процессов жизнедеятельности. Известно, что близнецы скончались через сутки после появления на свет. Врач по имени Санджай Бэнсод подчеркнул, что это был крайне редкий случай.