Посольство РФ: доказательств российского вмешательства в американские выборы нет

Посольство России в США заявило, что у американской стороны нет доказательств вмешательства Москвы в процесс выборов в Штатах.

Об этом свидетельствуют показания представителей Facebook, Twitter и Google в конгрессе. В посольстве заметили, что США пытаются путем оскорблений в адрес РФ "прикрыть" ряд неудобных фактов. В качестве примера в дипмиссии отметили, что один из сенаторов назвал российское руководство "фашистским" и добавили, что подобные открытие провокации наносят серьезный ущерб двусторонним отношениям.

В посольстве России призвали американскую сторону уяснить, что Москва не вмешивается во внутренние дела Вашингтона, передает РИА "Новости".