Трамп: совершившего теракт в Нью-Йорке следует приговорить к смертной казни

Американский лидер Дональд Трамп в четверг предложил жестко наказать террориста, совершившего атаку в Нью-Йорке 31 октября.

По мнению президента США, преступника следует приговорить к смертной казни. Трамп подчеркнул, что террорист был счастлив, когда потребовал повесить в своей больничной палате флаг организации "Исламское государство", деятельность которой запрещена в России.

Глава Штатов заметил на своей страничке в соцсети Twitter, что этот бандит убил восемь человек и тяжело ранил еще двенадцать, вследствие чего он заслуживает быть приговоренным к смертной казни.

Напомним, во вторник грузовик выехал на велосипедную дорожку на Манхэттене и совершил наезд на велосипедистов и пешеходов.