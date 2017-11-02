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Израильские ВВС нанесли ракетный удар по Сирии

2 ноября 2017, 07:10 [ «Аргументы Недели» ]

Израильские ВВС нанесли ракетный удар по Сирии
фото: pixabay.com

В ночь на четверг, 2 ноября, ВВС Израиля нанесли ракетный удар по территории Сирии из воздушного пространства Ливана.

Эту информацию предоставил источник в ливанской службе безопасности. Согласно данным лица, близкого к спецслужбам САР, сирийские системы ПВО ответили на вышеуказанное действие.

Как отмечает РИА "Новости", в пресс-службе Армии обороны Израиля отказались комментировать сообщения о том, что ВВС страны нанесли ракетный удар по Сирии, а ракеты земля-воздух 72-й дивизии сирийской армии отреагировали на это проявление агрессии. 

 

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