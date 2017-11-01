Что думает сын главы МВД Украины о деле в отношении него

Сын главы МВД Украины Арсена Авакова Александр, который подозревается в растрате государственных средств, считает, что дело в отношении него является политически заангажированным.

Александр добавил, что оно не имеет ничего общего с верховенством права, сообщает телеканал NewsOne. Он полностью разделяет позицию своих защитников относительно необоснованности обвинений в его адрес.

Сына министра внутренних дел задержали после обысков, проведенных сотрудниками Национального антикоррупционного бюро. В окружении Арсена Авакова случившееся связывают с политическим давлением. Арсен Аваков выразил уверенность в невиновности родственника. По словам министра, его сын сможет доказать в суде свою непричастность к преступлениям, которые ему инкриминируют.