Мэра Киева Виталия Кличко заподозрили в коррупции

Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины (НАПК) начало проверку в отношении мэра Киева Виталия Кличко; его заподозрили в коррупции, так как он летал на частном самолете с крупными киевскими застройщиками.

В НАПК увидели в этом признаки административного правонарушения по ст. 172 ч. 5 и 172 ч.2. Градоначальника вызвали на допрос в НАПК завтра в полдень по московскому времени. Об этом Кличко сообщили в официальном уведомлении, которое есть в распоряжении "Страны".