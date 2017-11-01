Ученые NASA нашли 20 похожих на Землю планет

Телескоп Kepler, управляемый астрономами по новой методике, смог заметить 20 землеподобных планет. Они похожи на нашу планету по своим размерам, массе и другим свойствам.

Отмечается, что некоторые из них родились, по космическим меркам, совсем недавно, а потому их полноценное развитие только впереди.

Как рассказал руководитель миссии Джеф Кофлин, из этого списка экзопланет наибольший интерес для ученых представляет KOI-7923.01. Астроном отметил, что эта планета имеет почти такую же массу, как Земля, но климат на ней несколько холодней. Если на ней есть вода, то жизнь вполне может там существовать, сообщает научный журнал Astrophysical Journal Supplement.

В мае 2013 года телескоп Kepler вышел из строя, однако специалисты нашли способ продолжить его работу в рамках миссии, названной K2. Сейчас телескоп наблюдает за разными участками небосвода: ученые периодически поворачивают его так, чтобы солнечный свет не попадал в объектив.







